Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) дадоха зелена светлина по пътя на България към членство в еврозоната. Според публикувания Доклад за конвергенцията на ЕЦБ от 2024 г. насам България е постигнала значителен напредък по отношение на икономическата конвергенция с еврозоната.

"България изпълнява изискванията за присъединяване към еврозоната от 1 януари 2026 година", съобщи ЕК при представянето на извънредния доклад за готовността на нашата страна за въвеждане на общата европейска валута.

ЕК допълва, че препоръчва Съветът на ЕС да одобри приемането на нашата страна в еврозоната от началото на следващата година. Комисията уточнява, че всички държави от ЕС стават част от еврозоната, когато изпълнят изискванията, освен Дания, която преди подписването на договора за присъединяване към ЕС е пожелала да се ползва от изключение.

Комисията отбелязва, че днес се постига историческа стъпка към приемането на България в еврозоната. Българската икономика е достатъчно подготвена, българското законодателство е съвместимо, се посочва в оценката.

"Еврото е символ на европейската сила и единство", заявява по този повод председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана в съобщение на институцията: "България се приближава днес с още една стъпка към приемането на еврото. Благодарение на еврото, българската икономика ще стане по-силна, ще нарасне търговията с държавите от еврозоната, ще се повишат преките инвестиции, достъпът до финансиране, качествените работни места и реалните доходи. България ще заеме полагащото й се място при определянето на решенията в сърцето на еврозоната. Поздравления, България!, добавя Фон дер Лайен.

„Тази положителна оценка проправя пътя за България да въведе еврото и да стане 21-вата държава членка на еврозоната“, заяви Филип Р. Лейн, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ:

„Поздравявам страната за нейната отдаденост и усилията за необходимите икономически и институционални промени“.

България изпълнява референтните стойности по всички ключови макроикономически критерии, установени от ЕЦБ. Страната участва във Валутния механизъм ERM II и Банковия съюз от 2020 г., като напредъкът ѝ продължи въпреки сложната икономическа среда. За да се гарантира устойчива конвергенция, се подчертава необходимостта от политики, ориентирани към макроикономическа стабилност, както и провеждането на структурни реформи.

Bulgaria has made good progress towards economic convergence with the euro area.



This paves the way for Bulgaria to adopt the euro as of 1 January 2026 and become the 21st EU Member State to join the euro area, says Chief Economist Philip R. Lane.