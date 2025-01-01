Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа още един дизайн за новите български евромонети – този път със стойност от две евро, съобщи NOVA . Лагард публикува в своя официален профил във Facebook снимки на монетите.

„Вълнуващи новини предстоят за България и за целия европейски регион. Ще трябва да почакаме още малко, докато видим в обращение новите евромонети за страната, този път с номинал две евро. Предлагаме Ви обаче поглед върху красивите сечения за монетата, предложени от Българската народна банка. Дизайнът е сходен с текущите монети от два лева и в него са включени символи на националното наследство и култура, ценени и избрани от хората”, написа Лагард в своя профил.