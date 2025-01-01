Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разкри първа киберизмама, свързана с въвеждането на еврото в България. Към момента е ясно, че се касае за сума от около 10 000 лева и използване на различни заблуждващи методи за разплащане, които помагат на измамниците. Експертите призоваха към повече бдителност относно въвеждане на еврото в България и припомниха, че превалутирането на банкноти и монети ще се извършва само от БНБ, търговските банки в България и Български пощи .

Преди дни с жертва са се свързали измамници, които са използвали широко използвано приложение за криптирана комуникация.

"Този профил на измаминиците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация с жертвата тя е информирана, че ако не започне процес на прехвърляне в служебна сметка на тази платформа на нейните финансови средства, те ще бъдат изгубени, няма да може да използва приложението в тази онлайн платформа за разплащания, както и банковата си карта към тази платформа", обясни старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

В хода на тази комуникация жертвата се е подвела по съобщенията, предоставила е данни, извършила е няколко разплащания на служебна банкова сметка, посочена от измамниците и впоследствие приложението в тази онлайн платформа е превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него - кодовете за двустепенна верификация. А сумата, в размер на около 10 000 лева, е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащания и други битови сметки, допълни Димитров.

Експертът призова хората към повече бдителност, когато става въпрос за теми, свързани с въвеждането на еврото в България. И припомни - превалутирането и преобразуването на банкноти и монети ще бъде извършвано само от БНБ, търговските банки в България и Български пощи.

"Всякакви съобщения под формата на фишинг есемеси, комуникация в чат приложения, имейли и публикации в социални мрежи категорично са измама, тъй като в страната има ред, по който ще бъде извършено това преобразуване на лев в евро. Молим българските граждани да са изключително внимателни, когато оперират със средства и ако имат някакви въпроси, да се обърнат към банкова институция, роднина или приятел, който е наясно, а не да се подвеждат по съобщения, получени по несигурен начин. Хората редовно да си сменят паролите, да използват и антивирусни програми", посочи директорът "Киберпрестъпност".