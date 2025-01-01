Почина Васил Кожухаров – емблематичен глас от десетки филми и дублажи, популярни през епохата на VHS касетите. Новината съобщи в социалните мрежи актрисата Милена Живкова.

„Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа, обрулени от силния вятър, и клоните на дървото започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли! Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език! Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а дотогава - довиждане и лек път......🖤Обичаме те“, написа Живкова.

Васил Кожухаров е български преводач и един от най-разпознаваемите гласове в дублажа.

Роден и израснал в София, Кожухаров прекарва детството си в центъра на града – на ъгъла на ул. „Гладстон“ и „Цар Борис I“. Първоначалното си образование получава в 121-во средно училище, а след седми клас продължава във Втора английска гимназия в квартал „Лагера“.

След отбиване на военната си служба той записва английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След дипломирането си работи девет години като учител по английски език, а впоследствие преподава и на персонала на „Парк хотел София“ и „Витоша Ню Отани“.

През 1983 г. остава без постоянна работа и се занимава с различни дейности, докато през 1986 г. започва да превежда филми – професия, която го превръща в емблематичен глас за цяло поколение зрители.