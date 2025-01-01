Подготвят се нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Оттам уточниха, че това е станало ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. В срещата е взел участие и премиерът Росен Желязков.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда, информираха още от министерството.

„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, е заявил Караджов. Той е подчертал, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата за извършване на конкретната услуга. „Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин, ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и други.

На 18 август дете загина след инцидент с парашут, теглен от моторна лодка, в Несебър.