74-годишен шофьор причини инцидент с двама пешеходци в Стара Загора, предаде БНР.

Вчера около 11:10 ч. мъжът шофирал по ул. "Сава Силов". На кръстовището с ул. "Генерал Гурко" той предприел ляв завой, при което настъпил удар между предната част на автомобила и двама пресичащи - мъж на 61 години и жена на 55 години.

Пешеходците са откарани в ЦСМП - Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ, а жената е настанена за лечение в УМБАЛ - Стара Загора. Двамата са без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, при което е отчетен нулев резултат.

По случая се води разследване.