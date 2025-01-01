Община Стара Загора ще зарадва жителите и гостите на града с нова атракция.

Преди края на август в парк „М. М. Кусев“ („Аязмото“) ще бъде въведено в експлоатация туристическо влакче, съобщиха от Общината.

Спирките по маршрута му ще са следните: паркинг Зоопарк, въжена градина, бадминтон игрища, Летен театър, ул. „Свети Апостол Карп“ и обратно към бадминтон игрищата и въжената градина до паркинга на Зоопарка.

За удобство на ползвателите спирките ще бъдат своеобразно обозначени. Маршрутът е временен и ще бъде удължен впоследствие.

Поради мерки за безопасност деца до 7 години ще се допускат само с придружител. Предвиждат се специални цени за групи над 20 души.