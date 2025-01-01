Милиардерът Илон Мъск е потърсил помощ от Марк Зукърбърг за осигуряване на финансиране на офертата от 97,4 милиарда долара за придобиването на OpenAI по-рано тази година, но главният изпълнителен директор на Meta Platforms не се е съгласил да участва в сделката. Това обяви OpenAI в съдебно заявление, предаде Ройтерс.

Разработчикът на ChatGPT заяви, че Мъск е комуникирал със Зукърбърг относно потенциални финансови споразумения или инвестиции във връзка с офертата му за придобиване на OpenAI, пише в съдебното заявление.

През февруари OpenAI отказа офертата на консорциум, ръководен от Мъск в размер на 97,4 млрд. евро за придобиване на контрол върху нея.

OpenAI разработва собствена социална мрежа

OpenAI обяви, че Мъск е разкрил комуникациите си със Зукърбърг относно компанията по време на разпити под клетва.

Нито Мъск, нито неговата компания за изкуствен интелект xAI отговориха на запитвания за коментар по темата, отправени от Ройтерс.

Разработчикът на ChatGPT поиска от федерален съдия да разпореди на Meta да предостави документи и съобщения, свързани с всяка оферта за компанията, както и тези, "отнасящи се до всяко действително или потенциално преструктуриране или рекапитализация на OpenAI.

"Комуникациите на Meta с други участници в търга или вътрешните комуникации, включително тези, отразяващи разговори с Мъск, също биха хвърлили светлина върху мотивите за офертата", обяви OpenAI, определяйки Мъск и Meta като "двама от най-значимите си конкуренти".

В същото съдебно искане Meta заяви, че OpenAI трябва да поиска всички съответни документи директно от Мъск и неговия стартъп за изкуствен интелект, настоявайки съдията да отхвърли искането на компанията на Сам Олтман.

През август федералният съдия от щата Калифорния Ивон Гонзалес Роджърс постанови, че Мъск трябва да се изправи пред твърденията на OpenAI, че се е опитал да навреди на стартъпа чрез изявления в пресата, публикации в социалните медии, правни искове и "фиктивна оферта за активите на разработчика на ChatGPT.

Главният изпълнителен директор на Tesla и собственик на платформата за социални медии X съди технологичната компания и главния изпълнителен директор Сам Олтман, обвинявайки OpenAI, че се отклонява от първоначалната си мисия за разработване на изкуствен интелект в полза на човечеството, а не за печалба. През април тази година OpenAI заведе дело срещу Мъск. То е насрочено за пролетта на 2026 година.