Великолепен наушник от XIV век – по всяка вероятност златен, извадиха от женски гроб в средновековния некропол на Калиакра археолозите от екипа на доц. Бони Петрунова (НИМ). Това съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

След почистването експертите от лабораторията на Национален исторически музей ще се произнесат окончателно за метала, вероятно е с променен цвят заради вложка от сребро. "Но по-важното е, че това бижу е от типа, разкрит в гърнето с т.нар. „Татарска плячка“ преди няколко години", коментира археологът Филип Петрунов (НАИМ-БАН).

И това не е всичко: гробът с наушника е от фамилен участък и е близо до мястото, където през 2019 г. същият екип се натъкна на останки от богато погребение от втората половина на XIV век - оттам е масивният златен пръстен с монограм на благородник, свързан от доц. Бони Петрунова с рода на деспот Добротица, допълниха от Archaeologia Bulgarica.

Очевидно се очертава един изключително интересен сезон на Калиакра.