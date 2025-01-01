Фалшив сигнал за бомба в Народното събрание на Република Сръбска (РС, сръбският ентитет в Босна и Херцеговина), бе подаден днес, предаде БГНЕС.

Претърсването на сградата на парламента приключи и депутатите вече влизат свободно.

Въпреки че след доклада за бомба, пристигнал в 10:07 местно време, беше обявено, че заседанието ще започне в 11:30, това не се случи.

В навечерието на началото на извънредната сесия на Народното събрание на Република Сръбска бе получен анонимен сигнал за поставена бомба в сградата на парламента.

След сигнала депутати, министри в оставка, журналисти и персонал напуснаха сградата на Народното събрание.

Народното събрание на Република Сръбска ще разгледа на извънредна сесия приемането на решение за свикване на референдум относно решенията на Съда на Босна и Херцеговина и Централната избирателна комисия, издадени на отстранения президент Милорад Додик.

Депутатите ще бъдат информирани за решението на Съда на Босна и Херцеговина и решението на ЦИК за прекратяване на мандата на Додик, както и за позицията на Народното събрание относно бъдещата дейност на институциите на Република Сръбска.

В дневния ред е и приемането на оставката на министър-председателя на Република Сръбска Радован Вишкович.

На депутатите ще бъде представен и Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за референдума и гражданската инициатива по спешна процедура.