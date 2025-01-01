Премиерът на босненската Република Сръбска Радован Вишкович подаде оставка днес, съобщава босненската редакция на Радио Свободна Европа.

Вишкович е член на Съюза на независимите социалдемократи - управляващата партия на президента на Република Сръбска Милорад Додик.

Причините за оставката на Вишкович не бяха посочени, а само че ще бъде избран нов кабинет.

"Решихме, че ще се избере ново правителство на Република Сръбска", каза Вишкович на пресконференция след среща в президентството на полуавтономната част на Босна, населена предимно с босненски сърби. Той допълни, че остава член на партията, но ще поеме друга функция.

Вишкович е премиер на Република Сръбска от 2018 г. Той бе често критикуван от опозицията заради начина, по който управлява ресурсите на съставната част и отношението му към общодържавните институции в Босна и Херцеговина, припомня РСЕ.

От 2023 г. Вишкович е в списъка със санкционирани лица на САЩ заради подкопаване на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 г.), и застрашаване на суверенитета на Босна. Според американското Министерство на финансите Вишкович е един от лидерите в Република Сръбска, който е отговорен за "подкрепата за приемане на закона в парламента на Република Сръбска, с който не се признават решенията на Конституционния съд на Босна на територията на Република Сръбска, с което се подкопава и застрашава изпълнението на Дейтънското мирно споразумение". Санкциите включват забрана за влизане в САЩ и замразяване на активите му под американска юрисдикция.

Вишкович е един от заподозрените в разследването на босненската прокуратура за подкопаване на конституционния ред. Заподозрян по делото е и Милорад Додик, както и председателят на парламента на Република Сръбска Ненад Стевандич.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна и Херцеговина (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.