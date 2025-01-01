Ракетата Falcon 9 на SpaceX излетя в космоса миналата вечер, носейки таен безпилотен самолет X-37B на американската армия.

Ракетата беше изстреляна успешно в 23:50 ч. местно време, според прякото предаване на събитието от SpaceX.

Falcon 9 освети нощното небе над космическия център „Кенеди“ на НАСА, откъдето беше изстреляна, предаде АФП.

Американските космически сили заявиха, че мисията на безпилотния самолет ще включва „широк спектър от тестове и експерименти“.

„Тези оперативни демонстрации и експерименти включват технологии от следващо поколение, включително лазерни комуникации и най-високопроизводителния квантов инерционен сензор, тестван някога в космоса“, се казва в изявление на службата от миналия месец.

„Мисия 8 ще допринесе за подобряване на устойчивостта, ефективността и сигурността на космическите комуникационни архитектури на САЩ“, добавиха от службата.

С размерите на малък автобус, американският космически дрон X-37B прилича на мини версия на пилотираните космически совалки, изведени от експлоатация през 2011 г.

При предишни мисии X-37B е провеждал тестове за американската космическа агенция НАСА.

В експлоатация от 2010 г., орбиталният тестови апарат X-37B е проектиран за Военновъздушните сили от United Launch Alliance на Boeing.

Дължината му е 9 метра, размахът на крилете е 4,5 метра, а за захранване използва слънчеви панели.