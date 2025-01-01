Екипаж от един японски, един руски и двама американски астронавти се завърна на Земята днес след успешното кацане на капсулата „Дракон“ на „СпейсЕкс“ край бреговете на Калифорния, предаде АФП, позовавайки се на видеозапис, излъчен от космическата компания.

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши прекараха близо пет месеца в космоса. Тяхното завръщане завършва десетата ротационна мисия на екипажа до Международната космическа станция (МКС), проведена като част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, която е създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

Капсулата „Дракон“ на милиардера Илон Мъск се приводни в Тихия океан в 08:34 ч. местно време (18:34 ч. българско), след като се отдели от МКС предния ден.

По време на престоя си на МКС екипажът проведе серия от научни експерименти, изучавайки растежа на растенията в условия на безтегловност и как клетките реагират на гравитацията.