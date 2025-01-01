Богата програма и много забавление на Фестивала на виното и любовта в Созопол, съобщиха от полицията.

Фестивалът ще се проведе от 6 до 9 септември на площад „Кулата“ - с работно време от 10:00 до 23:00 часа. Входът е свободен.

Вълнуващото събитие съчетава любовта към изкуствата, природата, културното ни наследство, хората и общността.

Ще има изложение на български винопроизводители, занаятчийски сирена, традиционни и автентични вкусове.

Специална програма включва:

7 септември - 20:00 часа - Италианска вечер с Моника Карагенова и формация "The Style"

8 септември - 19:30 часа - Музикално-артистична инсталация варите шоу "Flamingo"

Насладете се на магията на виното, любовта и споделените моменти в Созопол.