Богата програма и много забавление на Фестивала на виното и любовта в Созопол, съобщиха от полицията.
Фестивалът ще се проведе от 6 до 9 септември на площад „Кулата“ - с работно време от 10:00 до 23:00 часа. Входът е свободен.
Вълнуващото събитие съчетава любовта към изкуствата, природата, културното ни наследство, хората и общността.
Ще има изложение на български винопроизводители, занаятчийски сирена, традиционни и автентични вкусове.
Специална програма включва:
7 септември - 20:00 часа - Италианска вечер с Моника Карагенова и формация "The Style"
8 септември - 19:30 часа - Музикално-артистична инсталация варите шоу "Flamingo"
Насладете се на магията на виното, любовта и споделените моменти в Созопол.