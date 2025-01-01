Земетресение с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на румънския град Дробета-Турну Северин.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН трусът е станал в 14:18 ч. българско време и е бил с епицентър на 100 км от Видин, на 205 км от Враца и на 260 км от София.

НИГГГ - БАН

До момента няма данни земетресението да е усетено на територията на страната ни.

Повече информация за параметрите на земетресението може да видите ТУК.

НИГГГ - БАН

Други две земетресения с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер бяха регистрирани на 13 февруари в югоизточния окръг Бузъу и на 11 май в източния окръг Вранча.