Припомняме, че на 21 август то стана жертва на жестокост от страна на възрастен мъж

Добра новина за кученцето от Лесидрен, което стана жертва на жестоко насилие, съобщиха от МВР.

Униформени от ОД на МВР-Ловеч го предадоха на ветеринарни специалисти.

Животинчето вече е прегледано от ветеринар и за него ще се погрижат хора с чисти помисли и големи сърца.

Припомняме, че според очевидци животното е било влачено с автомобил. Хора от селото успяват да се намесят и да го спрат.

За жестокостта е задържан 82-годишен мъж. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

 

Ловеч