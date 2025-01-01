Добра новина за кученцето от Лесидрен, което стана жертва на жестоко насилие, съобщиха от МВР.

Униформени от ОД на МВР-Ловеч го предадоха на ветеринарни специалисти.

Свидетел на жестокостта с куче в Лесидрен: Гледката беше потресаваща, животното се влачеше по корем

Припомняме, че на 21 август то стана жертва на жестокост от страна на възрастен мъж.

Животинчето вече е прегледано от ветеринар и за него ще се погрижат хора с чисти помисли и големи сърца.

МВР

Припомняме, че според очевидци животното е било влачено с автомобил. Хора от селото успяват да се намесят и да го спрат.

За жестокостта е задържан 82-годишен мъж. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.