Известен с провокативните си движения в оскъдни дрехи, рапърът Лил Нас Екс е бил задържан за кратко от полицията, след като е забелязан в центъра на Лос Анджелис по бельо и с бели каубойски ботуши, съобщават световните агенции, позовавайки се на няколко американски медии. 

"Варайъти" и "Лос Анджелис таймс" съобщават, че изпълнителят на Old Town Road и Industry Baby е бил арестуван и отведен в болница заради "предполагаема свръхдоза". 

Сайтът за знаменитости Ти Ем Зи публикува видео, показващо 26-годишния артист да се разхожда по една от главните улици на Лос Анджелис и да се обръща директно към човека, който го снима с думите: "Давай, бейби!" или "Не закъснявай за партито тази вечер!".   

 

Лил Нас Екс, истинското име на когото е Монтеро Ламар Хил, не крие хомосексуалната си ориентация и винаги е облечен провокативно. Изпълнителят бързо се наложи в света на рапа. 

 

Дуетът му Old Town Road с кънтри певеца Били Рей Сайръс доскоро беше най-сертифицираната песен на всички времена от американската Асоциация на звукозаписната индустрия, според специализираното издание "Билборд". Парчето прекара рекордните 19 седмици на първо място в класацията за сингли Хот 100 на "Билборд".

Известен с новаторското си звучене и стил, Лил Нас Екс издаде първия си студиен албум Montero през 2021 г. Тавата стигна до второто място в албумната класация Билборд 200 и същата година получи номинация за "Грами", припомня Асошиейтед прес. 

