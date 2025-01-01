Франция е потресена от трагичната смърт на един от най-известните си стриймъри - Жан Порманов, чието истинско име е Рафаел Гравен. 46-годишния мъж умира на 18 август след почти 12-дневен маратон на живо в платформата Kick, по време на който бил подлаган на насилие, унижения и лишаване от сън, посочва NOVA.

Министърът на цифровите технологии на Франция Клара Шапаз определи случилото се като "абсолютен ужас" и заяви, че е сезирала френския медиен регулатор Arcom и френската система Pharos, която се използва за докладване на онлайн съдържание.

От Kick, конкурент на Twitch, обявиха, че "спешно разглеждат" обстоятелствата около трагедията. Платформата е известна с по-либералните си правила за модерация, които позволяват излъчване на съдържание, включващо сцени на насилие.

Прокурорът на Ница Дамиен Мартинели съобщи в четвъртък, че според аутопсията смъртта на стриймъра "не е причинена от травма и не е свързана с намесата на трета страна".

Кариера и общност

Жан Порманов започва кариерата си през март 2020 г. и бързо печели популярност с емоционалните си изблици, докато играе видеоигри.

В излъчванията на живо и видеа Порманов често е подлаган на унижения и физически удари от своите партньори, които го обиждат и малтретират пред публика. Въпреки това, самият той уверява разследващите, че е дал съгласието си за подобни действия.

Разследване и последствия

През декември 2024 г. френската медия Mediapart публикува разследване, което разкри системни случаи на насилие срещу Порманов. Това доведе до образуване на досъдебно производство в Ница за „умишлено насилие срещу уязвими хора“ и „разпространение на изображения, свързани с престъпления и посегателства срещу личната неприкосновеност“. Партньорите му Safine и NarutoVie бяха задържани, но по-късно освободени.

Трагедия, която поставя въпроси

Смъртта на Жан Порманов, следвана от огромна вълна от реакции в социалните мрежи, повдига въпроси за ролята на платформите за стрийминг и границите на допустимото онлайн съдържание. Случаят също така извади на преден план опасностите от токсичната среда и натиска, на който са подложени стриймърите в името на зрителския интерес.