Ново земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, съобщи Анадолската агенция. Трусът е от 15:21 ч., с дълбочина 5,5 км. Няма информация за пострадали, предава кореспондентът на БТА Айше Сали.
⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km S of #Bigadiç (#Turkey) 1 min ago (local time 15:21:42)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) August 22, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/YvsYNP0wnI
Това е поредното силно земетресение в Съндъргъ след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на земетресението бяха ранени 29 души. След оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.