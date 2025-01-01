Повишени, но не превишени стойности на толуен и ксилен, са регистрирани в четири от дните през юли в Русе, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в крайдунавския град.

От екоинспекцията уточниха, че измерванията са направени от Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда по време на плановия летен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. Станцията е била разположена в двора на Хидрометеорологичната станция на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) за периода от 15 до 26 юли.

Тя приключи измервания два дни по-рано от планирания график поради пожара край село Николово, който наложи извънреден мониторинг на качеството на атмосферния въздух в населеното място, уточниха от РИОСВ – Русе. При него не са регистрирани превишения на средноденонощните или средночасови норми за качество на въздуха.

По време на целия мониторинг от постъпилите протоколи на Регионална лаборатория – Русе е видно, че няма превишения на серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден окис, озон и фини прахови частици 10 микрона, съобщиха още от екоинспекцията.

Оттам уточниха, че допълнителните анализатори, с които е оборудвана станцията, са за бензен, толуен и ксилен. За атмосферните замърсители толуен и ксилен законодателството е определило средночасова (СЧН) и средноденонощна (СДН) пределно допустима концентрация, а за бензена – средногодишна.

През периода не са установени превишения на СЧН и СДН на толуен и ксилен. Повишени, но не превишени стойности на тези показатели, са регистрирани на 15, 19, 20 и 21 юли в сутрешните и вечерни часове на денонощието. Максималната СЧН, измерена за толуен, е била 125 микрограма за кубичен метър при норма 500 микрограма, а за ксилен – 86 микрограма при норма 200 микрограма за кубичен метър. Протоколите от измерванията са изпратени за анализ в Регионална здравна инспекция – Русе.

След извънредния мониторинг в село Николово Мобилната станция е преместена в Разград за планов мониторинг, представителен за летния сезон.