Оказа се, че има празнота в контрола на водните атракциони. Безопасността не е в компетенциите на нашето министерство. С тези думи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира пред журналисти инцидента на южния плаж в Несебър, при който осемгодишно дете падна от парашут и загина.

Трудно ми е да определя дори към кого трябва да бъде поставен въпросът с безопасността – към Морска администрация или друг, каза той.

"Но като човек, завършил военноморско училище и занимавал се с ветроходство, считам, че подобни съоръжения трябва да се проверяват ежегодно. Те имат много бързо стареене заради слънцето и морската вода и не мога да разбера защо хората, които се намират с такава дейност не разбират, че с морето шега не бива. Това трябва да се проверява многократно. Какво трябва да се случи още, за да сме наясно, че безопасността трябва да е на първо място", заяви министър Гуцанов.

Прокуратурата е представила кадри с повредените колани от инцидента с 8-годишния Иван (ВИДЕО)

Той пристигна в Слънчев бряг, за да се включи в проверка за спазване на трудовото законодателство в туристическия сектор, заедно с представители на Инспекцията по труда в Бургас. Директорът ѝ Павлин Васков посочи, че институцията няма законово основание да контролира техническото състояние на водните атракциони край морето.

Той добави, че Инспекцията по труда не разполага с правомощия да контролира състоянието на парашутите, които се използват за полети с моторница край морето. "Ние нямаме компетенции да контролираме тези парашути, нямаме законово основание, върху което да стъпим, за да проверим състоянието и на коланите, които се използват при полетите“, каза Васков.