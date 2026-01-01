Хърватското правителство предаде в парламентарна процедура предложение за изменение на закона за пазара на електрическа енергия, с което се забранява изключването на електроенергията на уязвими потребители и лица, засегнати от енергийна бедност, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

"Със закона допълнително укрепваме защитата на потребителите на електроенергия чрез по-голям избор на договорните модели и по-добра защита на уязвимите и енергийно бедните потребители", поясни хърватският министър на икономиката Анте Шушняр на заседание на правителството в четвъртък.

Заедно с мерките за защита на потребителите се предвиждат и мерки за установяване на система за управление на рисковете. Ще има изискване към доставчиците да предупреждават потребителите при необичайни скокове на потреблението, да им предлагат гъвкави планове за изплащане на задълженията, както и помощ за управлението им.

Временното спиране на тока на потребителите при неизплатени задължения ще бъде възможно само за потребители, които не попадат в категориите на застрашените или енергийно бедните потребители.

С предложените изменения правителството получава и възможността да се намесва в цените на електроенергията, когато Съветът на Европейския съюз е обявил криза на цените на електроенергията на регионално равнище или на равнище ЕС. В този случай правителството ще може да контролира цените за доставка на електроенергия на малките и средните предприятия.