Съд в Турция осъди двама младежи на 15 и 16-годишна възраст на по 24 години затвор заради убийството на станалия печално известен в турските медии 15-годишен младеж от турско-италиански произход Матия Ахмет Мингуци, съобщава сайтът "Търкиш минит", цитиран от БТА.

Според обвинителния акт на прокуратурата, на 24 януари т.г., докато се намирали на оживен пазар в азиатската част на Истанбул, между тримата младежи възникнал спор, при който Мингуци бил наръган неколкократно от единия от връстниците си, а другият му нанесъл множество удари, което според експертна аутопсия причинило смъртта на Мингуци броени дни след случката.

Днес съдът обяви окончателното си решение по случая, като осъди задържаните малко след инцидента младежи на по 24 години лишаване от свобода по обвинение в „умишлено убийство на дете“ и оправда двама младежи, задържани по подозрения в съучастие с извършителите на убийството.

През последните месеци случаят на Мингуци стана печално известен в турските медии и обществен живот и се превърна в една от причините властите в страната да обмислят въвеждането на по-тежки присъди за непълнолетните извършители на престъпления, отбелязва медията. В същото време правозащитни организации излязоха със съвместно изявление, в което се посочва, че „задържането трябва да бъде крайна мярка“ и че подобна промяна би довела до удължаване на дългите присъди на непълнолетните лица, но не и до намаляване на престъпността.

В противоречие с призивите на правозащитниците, семейство Мингуци и много други искат по-сурови наказания. Въпреки осъждането на двамата тийнейджъри с максималната възможна присъда, майката на жертвата, Ясемин Мингуци, остро разкритикува решението, заявявайки, че оттук нататък “разчита единствено на божествената справедливост“. Същевременно бащата на загиналото момче, Андреа Мингуци, нарече присъдата „обида“ и я определи като „много погрешна“.

Според Турския статистически институт, броят на децата, доведени в звената за сигурност за предполагаемо извършване на престъпления, се е увеличил с 13 процента през 2024 г. в сравнение с предходната година, отбелязва „Търкиш минит“. Цифрата достигна 202 785 миналата година, в сравнение със 178 834 през 2023 г. Най-често срещаните престъпления са нападение, кражба, престъпления, свързани с наркотици и отправяне на заплахи.