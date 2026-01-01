Мощна зимна буря продължава да се придвижва през САЩ. Очаква се мразовитите температури да се задържат в голяма част от източните райони на страната, пише "Би Би Си".

Потвърдени са най-малко 20 смъртни случая вследствие на студа и обилния снеговалеж, макар че в някои случаи властите посочват, че все още е рано да се определи точната причина.

Милиони хора са призовавани да останат по домовете си, училищата са затворени, пътуванията са сериозно нарушени, а стотици хиляди са без електрозахранване.

Губернаторът на Кентъки Андрю Бешиър заяви, че бурята до голяма степен вече е отминала щата му, но предупреди, че „все още не сме извън опасност“.

„Ледените температури ще обхванат източните две трети на САЩ през тази седмица, като се прогнозират множество рекордно ниски стойности“, съобщиха от Националната метеорологична служба.

В повечето райони снеговалежът постепенно ще отслабва и се очаква до вторник той да бъде ограничен предимно до крайните източни части на Канада.