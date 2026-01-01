Рязко влошаване на времето се очаква в Русенско утре следобед и вечерта срещу сряда, съобщават от Метеорологична обсерватория в крайдунавския град.

През утрешния ден се очакват обилни валежи от дъжд – между 20 и 30 л/кв.м., а поривите на вятъра ще надхвърлят 72 км/ч. Обявен е за жълт код за потенциално опасно време, съобщиха от Областната администрация. С обръщане на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Почти навсякъде в региона дъждът ще премине в сняг, ще се образува снежна покривка, като се очакват навявания и заледяване по пътищата. По-късно през деня снеговалежите ще отслабнат и спрат. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев следят ситуацията и са в контакт с всички отговорни институции.

От пътноподдържащиата фирма са в готовност да предприемат своевременно необходимите действия за обработка на републиканската пътна мрежа за предотвратяване на заледявания. Очакванията са за над 10 см. снежна покривка вдругиден /сряда/. Предвид времето се призовават водачите на автомобили да шофират внимателно, особено на усойни, открити места и мостови съоръжения, и да поемат на път добре подготвени. Не са препоръчителни рискови изпреварвания, движение с несъобразена с пътните условия скорост, както и нарушаване на други пътни ограничения.

През следващото денонощие облачността временно ще намалее, през деня на много места до слънчево. Вятърът ще бъде от югозапад. Минималните температури слабо ще се понижат, но дневните ще се повишат. В петък облачността ще се увеличи и следобед на много места ще превали дъжд. Вятърът още ще се усили и затоплянето ще продължи – преобладаващите максимални ще са между 7°C и 12°C, на места до 15°C – 16°C.