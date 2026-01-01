Най-малко 16 души са станали жертва на силните снеговалежи в Япония, парализирали страната, предаде ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Сред загиналите има мъж, който паднал от покрив, докато разчиствал сняг, както и мъж, на който му прилошало, докато ринел сняг. Най-много смъртни случаи са регистрирани в префектурата Ниигата (11) и в Акита (4).

Освен това около 120 души са пострадали в трите горепосочени префектури в северната част на остров Хоншу.

Хиляди души прекараха нощна на летище „Шин Читосе“ в град Сапоро на остров Хокайдо заради отменянето на десетки полети след силния снеговалеж.

Според синоптиците влошените зимни условия могат да причинят проблеми с обществения транспорт и на други места в страната.