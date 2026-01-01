Босна и Херцеговина е сред най-зле представящите се европейски държави в Индекса за възприятие на корупцията на Transparency International. По-ниски резултати имат само Русия, Беларус и Сърбия.

Организацията посочва слабостите в съдебната система и липсата на ефективно преследване на високопоставена корупция като основни причини.

По данни на разследващи журналисти девет магистрати са временно отстранени заради наказателни или дисциплинарни производства, но продължават да получават заплати.

Европейската комисия нееднократно е предупреждавала за липсата на реален напредък в борбата със системната корупция.