Маскирани хора палят колата и къщата на спящо семейство. Убити хора и дете в Петрохан. Къде е Даниел Митов? Този въпрос задава депутатът от "Да, България" Елисавета Белобрадова във Facebook.
"Имам предложение. Да помолим колегата Таслаков от "Възраждане" да пита МВР къде е министърът, защото само на него министърът отговаря. И въобще, да предложим на ГДБОП да намерят министъра по Айпито му", пише Белобрадова в социалните мрежи.
Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов все още не е направил изявление по случая "Петрохан", но разпореди проверка на неправителствената организация, свързана със зловещия казус. Относно палежа на дома и колата на кмета на Бистрица, станал снощи, Митов също не е говорил публично.
