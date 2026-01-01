Бившият украински министър на енергетиката на Украйна Херман Халущенко е обвинен в пране на пари и участие в организирана престъпна група в рамките на най-големия корупционен скандал в страната.

Това съобщи на 16 февруари Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), цитирано от „Киев Индипендънт“.

Обвиненията срещу Халущенко идват месеци след като Украйна беше разтърсена от мащабно разследване за корупция по време на президентството на Володимир Зеленски. Ден по-рано – на 15 февруари – бившият служител беше задържан при опит да напусне страната.

Халущенко е разследван от НАБУ по дело, свързано с държавната ядрена компания „Енергоатом“. Обвинения са повдигнати и срещу още 8 заподозрени, като за предполагаем ръководител на престъпната група е посочен Тимур Миндич – близък съратник на Зеленски.

По-късно през деня Халущенко беше изправен пред Висшия антикорупционен съд, където адвокатите му заявиха, че задържането му е „незаконно“. Съдът частично уважи жалбата, но отказа да го освободи. Мярката му за неотклонение трябва да бъде определена на 16 февруари.

Халущенко заемаше поста министър на енергетиката от 2021 до 2025 г., а през юли 2025 г. беше назначен за министър на правосъдието. Той беше освободен от този пост през ноември на фона на корупционния скандал. В същия ден беше уволнена и министърът на енергетиката Светлана Хринчук, която също е сред заподозрените по делото.

В рамките на разследването НАБУ работи съвместно с власти от 15 държави. Според бюрото членовете на престъпната група са инициирали през февруари 2021 г. регистрацията на инвестиционен фонд на остров Ангила, целящ да набере около 100 милиона долара под формата на „инвестиции“. Сред „инвеститорите“ е било и семейството на Халущенко.

Фондът е бил ръководен от дългогодишен сътрудник на групата – гражданин на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, който според разследването е предоставял услуги по пране на пари.

За прикриване на участието на Халущенко са били създадени две компании на Маршаловите острови, свързани с тръст в Сейнт Китс и Невис, като бенефициенти са били неговата бивша съпруга и четирите му деца, твърди НАБУ.

Според разследването тези компании са станали „инвеститори“ във фонда, докато групата е прехвърляла средства по сметки на фонда в три швейцарски банки в интерес на Халущенко.

По данни на НАБУ по време на мандата му като министър на енергетиката над 112 милиона долара са били прехвърлени чрез Игор Миронюк – бивш съветник на Халущенко и също заподозрян по делото.

От тях над 7,4 милиона долара са били преведени по сметки на фонда, контролирани от семейството на Халущенко. Освен това повече от 1,3 милиона швейцарски франка (1,6 милиона долара) и 2,4 милиона евро (2,8 милиона долара) са били изтеглени в брой и изпратени директно на семейството му в Швейцария.