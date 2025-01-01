Гражданската отбрана на Ивицата Газа съобщи, че 15 души, сред които четирима журналисти, са били убити при израелски удари по болница в южната част на палестинската територия.

Говорителят на тази организация за оказване на първа помощ, Махмуд Басал, съобщи за броя „15 загинали, сред които четирима журналисти и един член на гражданската отбрана“.

По-рано бе получена информация за два израелски удара по болницата „Насер“ в Хан Юнес, предаде АФП.

Катарският телевизионен канал „Ал Джазира“ потвърди, че един от неговите журналисти е сред жертвите.