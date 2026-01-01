Андрей Гюров и Георги Кандев получават най-голяма подкрепа от българите в чужбина на изборите за президент и вицепрезидент. За кандидатската двойка са гласували 36 681 души, или 45,606% от избирателите зад граница.

Скрийншот

Това показват данните към 08:00 ч. на 26 октомври при обработени 99,35% от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 18 402 гласа, или 22,879%.

Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, които получават подкрепата на 9352 избиратели, или 11,627%.

За кандидатската двойка Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева са гласували 5220 души, което представлява 6,490% от гласовете.

Радостин Василев и Красимир Манов получават 3015 гласа, или 3,749%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2340 избиратели, или 2,909%.