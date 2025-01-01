Големият български актьор Тодор Колев на 26 август щеше да навърши 86 години. Макар да е правил забележителни театрални роли, българският Чарли Чаплин си остана любимец на няколко поколения заради незабравимите му участия във филми като „Топло”, „Двойникът”, Опасен Чар”, „Господин за един ден”.

Артистът, който притежаваше опасен чар



Тодор Колев и до днес се помни с изпълненията му на песни, насочени към живота на обикновения човек. Големият майстор на комедийното изкуство се ражда в Шумен. Още на приемните изпити във ВИТИЗ варненското софиянче от Шумен, както сам наричаше себе си , използва по-различен подход, за да впечатли журито. Обува високи токчета и преправя гласа си на по-дебел, защото комисията била по-благосклонна към кандидати с масивна фигура и пощен глас.

Обикаля театрите в Смолян, Шумен, Пловдив, както и столичните сцени на „Сълза и смях” и „София”. Участва в десетки български филми, които и до днес са сред любимите на зрителите.Въпреки етикета на комедиен актьоруспява по изключително драматичен начин да представи героите си.

Ретро музей – Варна

След промените Тодор Колев е автор и водещ на първото по рода си ток шоу у нас –”.В едно интервю от 2001-а година, което обаче видя бял свят след смъртта му, актьорът споделя: "Американците са много интересни хора. Това, което говорят, че са тъпи, посредствени хора - като всяка нация са. Има всякакви, както и при нас има всякакви хора. При нас преобладаващото болшинство в момента е простотията!"И до днесостава любимец на българите, а песните, които създаде, продължават да предизвикват същите емоции у почитателите му. Защото той освен голям артист беше и истински герой....!