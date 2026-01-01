Алармата започва да звъни все по-рано сутрин, но не за да се насладим на утрото, а за да успеем с всичко. Планиране, задачи, работа, уроци... списъкът става почти безкраен и продължава до малките часове на вечерта. Сякаш живеем върху бягаща пътека, която никога не спира. Имаме усещането, че можем да поемем още и още. Докато в един момент собствената ни батерия не падне.

Грижата за себе си често остава някъде между всички задължения. Понякога е последна в списъка, а понякога изобщо не стигаме до нея. В забързаното ежедневие тя постепенно се превръща в лукс заради липсата на време – време, в което да поставим себе си в центъра.

Понякога обаче са достатъчни дори само няколко часа, за да обърнем внимание на тялото, ума и вътрешния си баланс. Да си припомним колко важно е да се поставяме на първо място. Понякога е достатъчен и един човек, малък жест или дума, за да ни напомнят колко сме важни. Товарът, който носим, трябва да бъде свалян, за да можем да го поемем отново, но този път презаредени.

Все повече хора осъзнават, че времето за почивка, презареждане и вътрешен баланс не е загуба на време, а жизнена необходимост, инвестиция в по-добро здраве, по-висока продуктивност и по-пълноценен живот.

Темите за психично здраве, движение, профилактика и малките осъзнати ритуали в ежедневието, с които да покажем обич към себе си, излизат на преден план като необходимост и все повече се говори за тях. А когато информацията идва от хора с опит, знание и вдъхновяващ личен пример, тя има силата да провокира реална промяна в начина, по който се грижим за себе си, да пренарежда приоритети и да ни помогне да поставим грижата за себе си там, където ѝ е мястото.

Всеки може да направи малка крачка към себе си – повече разходки, по-малко време пред екрана, 15 спокойни минути сутрин с любимата напитка. Все по-често търсим такива моменти – кратки паузи, в които да се откъснем от ритъма на ежедневието и да дадем пространство на себе си. Моменти, в които да забавим темпото, да чуем собствените си нужди и да си дадем пространство за възстановяване.

Именно затова събитията, които събират експерти от различни сфери на здравето и личното благополучие, се превръщат във все по-търсена възможност за смислена среща с важни теми. Те дават не само знания, но и практични насоки – от вътрешната устойчивост, през ролята на движението, до превенцията като най-добрата грижа за здравето. И точно такива преживявания събират смисъла в една обща посока – към осъзнатата грижа за себе си.

Всеки ден носи възможност за промяна. А през април в Пловдив предстои събитие за всички, които често отлагат времето за себе си. Събитие за всеки, който дълго се замисля преди да отговори на въпроса „Кога за последно избра себе си“. dm България кани всички, които искат да отделят време за себе си, на специалното събитие „Ден за мен“ – ден, посветен на грижата за тялото, психиката и баланса в ежедневието.

На 25 април 2026 г. в Епископската базилика на Филипопол жителите и гостите на слънчевия Пловдив имат възможност да се насладят на стойностно преживяване, да открият хармония в динамичното ежедневие чрез полезна информация, реални примери и отговори на важни въпроси, свързани с грижата за тялото и психиката. Освен знание, участниците ще открият и вдъхновение да направят малки, но значими промени в начина си на живот, благодарение на разговори и срещи с доказани експерти, споделени емоции и творчески работилници.

„Ден за мен“ не е просто събитие, а възможност за среща със себе си – време, в което да се откъснем от рутината и да си припомним колко важно е да се поставяме на първо място.

Програмата обхваща различни аспекти на грижата за себе си – от вътрешния баланс до физическото здраве и превенцията. Сред акцентите са лекциите, посветени на вътрешната устойчивост, личните граници и психичното здраве, представени от д-р Милена Хаджииванова – теми, все по-важни в съвременния свят, в който често забравяме да чуем себе си.

Специално внимание ще бъде отделено и на движението като ключ към активното и здраво тяло – с вдъхновяващата перспектива на Инес Субашка, която ще покаже как малките стъпки могат да доведат до големи промени в начина ни на живот.

В програмата е включена и темата за превенцията като съществена част от женското здраве, представена от д-р Неделя Щонова – с фокус върху информирания избор и грижата, която започва навреме.

Освен лекционната част, участниците ще имат възможност да се включат и в творчески работилници по избор – още един начин да се откъснат от ежедневието, да изразят себе си и да преживеят деня по един по-личен и вдъхновяващ начин.

Събитието дава достъп до експертно съдържание на живо, среща с вдъхновяващи личности и практически насоки, които могат да бъдат приложени веднага. Това е шанс да чуем утвърдени имена от различни сфери и да превърнем грижата за себе си от отложена задача в осъзнат и устойчив приоритет.

„Ден за мен“ ще се проведе на 25 април 2026 г. (събота) от 10:30 ч. в Епископска базилика на Филипопол.

