Учени откриха за пръв път в Южна Америка доисторически насекоми, запазени в кехлибар, което позволява да се погледне по нов начин на живота на Земята във времена, когато цъфтящите растения са започвали да се разпространяват по света, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Много от образците, намерени в пясъчна кариера в Еквадор, датират отпреди 112 милиона години, казва Фабиани Ерера от Природонаучния музей „Фийлд“ в Чикаго и съавтор на проучването, публикувано в списание Communications Earth and Environment.

Почти всички известни залежи на кехлибар от последните 130 милиона години са в Северното полукълбо и отдавна е „загадка“, че учените намират малко такива останки в южните региони, които някога са били част от суперконтинента Гондвана, казва Дейвид Грималди, ентомолог в Американския музей за естествена история в Ню Йорк, който не е участвал в откритието.

За пръв път изследователите идентифицират древни щурци, мухи, мравки и оси във фосилизирана дървесна смола в Южна Америка, казва Рикардо Перес де ла Фуенте, палеонтомолог в Музея за естествена история на Оксфордския университет, който не е част от новото проучване.

„Частиците кехлибар са прозорци в миналото“, казва Перес де ла Фуенте, добавяйки, че откритието ще помогне на учените да разберат еволюцията на взаимодействието между цъфтящите растение и насекомите, които са живели в ерата на динозаврите.