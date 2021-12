Гледането на твърде много телевизия може да доведе до повишен риск от влошаване на когнитивните способности и загуба на мисловни умения в по-късен етап от живота поради намаляване на сивото вещество в мозъка. За това съобщава "Eat this, Not That!", цитирайки Прия Палта, невролог от Медицинския център "Ървинг" към Колумбийския университет.



"Нашите резултати показват, че гледането на твърде много телевизия, което се смята за признак на заседнал начин на живот, може да бъде свързано с намаляване на когнитивните способности на мозъка", казва експертът.



Учените смятат, че вторият фактор за бързото стареене е честото и продължително използване на интернет. Например твърде активните потребители не само страдат от липса на физически упражнения, но и са изложени на "синята светлина" от екраните на компютрите и смартфоните.



Експертите смятат за опасни за здравето и навици като нестабилния график на съня, който води до стареене на мозъка и кожата, и поддаването на стрес. Според проучване на Йейлския университет, участници в експеримент, които са се справяли със стреса, като са използвали релаксиращи практики, помагащи да се изразят емоциите, са били изложени и на по-бавен процес на клетъчно стареене.