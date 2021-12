Актрисата Сара Джесика Паркър дължи много на ролята си в сериала "Сексът и градът". Според "Variety" тя печели повече от милион долара за епизод на продължението на сериала, наречен "And Just Like That".



Сара Джесика Паркър пази всички дрехи на Кари Брадшоу

Тъй като сериалът има десет епизода, състоянието на актрисата ще нарасне с 10 милиона долара. Само за сравнение - за другия сериал, в който тя участва, „Divorce“, актрисата получава "само" 275 000 долара на епизод.