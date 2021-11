Медицинската сестра от Ланкастър Бъфи Бейли откри миниатюрна златна Библия с помощта на металотърсач заедно със съпруга си Йън близо до Йорк. Ценната книга може би някога е била собственост на средновековен аристократ или кралско семейство.

600-годишната Библия с дължина само 1,5 см, може да струва повече от 100 000 лири, казва Бейли.

Експерт я нарече уникален артефакт, който вероятно е бил притежание на много богат човек.



A miniature golden #bible was recently found on some farmland near York, #England. It’s believed to have once belonged to 15th century royalty, some 600 years weighs about 5 grams, and is made from either 22-k or 24-k #gold. Estimated value is over over a $250,000 US dollars. pic.twitter.com/imP0unCle6