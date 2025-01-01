„Rage bait“ (провокация за гняв), термин, описващ онлайн съдържание, предназначено да предизвика гняв и да генерира интернет трафик, бе обявен за дума на 2025 г., съобщи Оксфорд Юнивърсити Прес (OUP).

Според издателството думата, избрана чрез комбинация от публично гласуване, настроения и анализ на „лексикалните данни“ на OUP, е „уловила нашите емоции“ през тази година.

Каспер Гратуол, президент на езиковия отдел на OUP, заяви, че нарастващото използване на такива думи „разкрива как дигиталните платформи преобразуват нашето мислене и поведение“.

„Изглежда като естествено развитие в продължаващия разговор за това какво означава да си човек в свят, движен от технологиите, и за крайностите на онлайн културата“, добави той, цитиран от АФП.

Оксфорд определя „rage bait“ като „онлайн съдържание, умишлено създадено да предизвика гняв или възмущение, като е фрустриращо, провокативно или обидно, обикновено публикувано“ с цел да увеличи уеб трафика или ангажираността.

Той победи останалите финалисти „aura farming“ и „biohack“.

Първият беше описан като „култивиране на впечатляваща, привлекателна или харизматична личност или публичен образ чрез поведение или представяне, целящо да предаде по фин начин увереност, хладнокръвие или мистериозност“.

Междувременно биохакингът е опит „да се подобри или оптимизира физическото или умственото представяне, здравето, дълголетието или благосъстоянието на човек чрез промяна на диетата, рутинните упражнения или начина на живот, или чрез използване на други средства, като лекарства, добавки или технологични устройства“.

Според OUP, над 30 000 души от цял свят са гласували в продължение на три дни за своя предпочитан победител.

Окончателният избор е подкрепен и от доказателства за „реално използване на езика“, след като експертите на издателството са проследили употребата на думите от краткия списък през цялата година чрез „корпус от 30 милиарда думи от глобални езикови данни“.

Това е четвъртата поредна година, в която обществеността участва в избора на думата на годината на Оксфорд, след като при първото публично гласуване през 2022 г. победи „goblin mode“.

В този случай на обществеността беше дадена възможност да избере крайния победител, като тя избра термина, описващ „безсрамно самодоволно, мързеливо, небрежно или алчно“ поведение.

През следващите години гласуването е играло само част от ролята в избора, който включва „rizz“ от 2023 г. – разговорна дума, определена като „стил, чар или привлекателност“ – и „brain rot“ от миналата година.

Предишни думи на годината, избрани изцяло от лексикографите на Оксфорд, включват „vax“ (2021), „climate emergency“ (2019) и „selfie“ (2013).