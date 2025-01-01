„67“ - това е Думата на годината на Dictionary.com. Фразата придоби огромна популярност през лятото като шега с неясно значение, използвана от деца и тийнейджъри в социалните мрежи, пише AssociatedPress.

От Dictionary.com посочват, че изборът им отразява съвременните социални тенденции, но признават, че нямат точна дефиниция на „67“.

„Не се притеснявайте, защото всички все още се опитваме да разберем какво точно означава“, допълват оттам.

Всичко започва с песента „Doot Doot (6-7)“ на рапъра Skrilla. Издадена през 2024 г., тя добива популярност в TikTok, където потребители озвучават видеа на известни спортисти с нея.

Обикновено фразата се съчетава с жест с ръце, при който дланите са обърнати нагоре и се движат последователно.

The fact that I tried to google 6-7 meme and didn’t get a straight answer from the first page is astonishing.

I’m too old for this lol pic.twitter.com/owoSiWXMpv — Jed Frankowski (@JedFrankowski) October 30, 2025

Според Dictionary.com тя означава „горе-долу“. Merriam-Webster я определя като „безсмислен израз, използван от тийнейджъри и деца“.

„Тя е безсмислена, повсеместна и нелепа, с други думи - интелектуална деградация“, пише Dictionary.com. „И все пак остава значима за хората, които я използват, заради връзката, която създава“, допълват оттам.

Родители и учители създават свои видеа, опитвайки се да обяснят фразата, а някои от тях се оплакват, че децата не спират да я повтарят.