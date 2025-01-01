Американската технологична компания "Мета" (Meta) представи нова функционалност за акаунтите на тинейджъри в "Инстаграм", която ще филтрира още повече съдържанието, смятано за зловредно, съобщи Франс прес.

През септември 2024 г. платформата започна да предлага специални акаунти за потребители на възраст от 13 до 18 години. Първоначално при тях беше ограничен достъпът до съдържание със сексуален характер, нецензурен език и неприлични изображения. След актуализацията "Инстаграм" ще скрива от тези акаунти всички публикации, съдържащи груб език, както и определени предизвикателства, считани за рискови за здравето. Скрито ще бъде и по-общо съдържание, което може да подтикне към "потенциално вредно поведение", уточни "Мета".

"Добавяме допълнителна бариера, особено по отношение на чувствително и неподходящо съдържание", посочиха от екипа, отговарящ за защитата на децата в компанията. Актуализираната политика за тинейджърските акаунти ще бъде приложена незабавно в САЩ, Канада, Обединеното кралство и Австралия, преди да бъде разширена и с други страни през следващите месеци.