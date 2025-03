Певицата Марая Кери спечели съдебно дело, в което се твърдеше, че незаконно е копирала елементи в своя празничен мегахит All I Want for Christmas Is You от кънтри песен със същото заглавие, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

В решението си окръжният съдия в Лос Анджелис Моника Рамирес Алмадани посочва, че авторите на All I Want for Christmas Is You на групата "Винс Ванс енд дъ Валиънтс" (Vince Vance and the Valiants) не са успели да докажат, че песента им обективно е достатъчно сходна с тази на Кери, за да подкрепят делото си за нарушаване на авторските права.

Адвокатите на авторите на песента, адвокатите на Кери и говорителите на нейния лейбъл "Сони Мюзик" (Sony Music) не са отговорили веднага на молбите за коментар на решението.

Песента All I Want for Christmas Is You на "Винс Ванс енд дъ Валиънтс" е издадена през 1989 г. и достига до кънтри класациите на "Билборд" през празничните сезони на 90-те години на миналия век.

Едноименната песен на Марая Кери е включена в албума й Merry Christmas от 1994 г. и оттогава се е превърнала в хит, оглавявайки класацията Хот 100 за сингли на "Билборд" всеки празничен сезон от 2019 г.

Анди Стоун, който изпълнява ролята на Винс Ванс, и съавторът му Трой Пауърс, подадоха иска през 2023 г. и поискаха обезщетение в размер на минимум 20 милиона долара.

Миналата година Марая Кери отговори, че песните са "напълно различни". Изпълнителката каза, че всички подобни елементи са общи за много коледни песни, като например "сняг, имел, подаръци под коледните елхи и желанието за любим човек за Коледа".

Съдия Алмадани реши, че песните не са достатъчно сходни, за да може журито да заключи, че Марая Кери е извършила нарушение на авторските права, като се позова на разликите в мелодиите, текстовете и други музикални елементи.

Алмадани също така нареди авторите на песни да заплатят част от адвокатските хонорари на Кери, след като реши, че някои от подадените от тях документи съдържат "множество несъществени и неподкрепени с факти твърдения".