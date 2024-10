Google News Showcase

ще преиздаде „All I Want For Christmas is You“.55-годишната певица представи за първи път- първия сингъл от празничния ѝ албум "Merry Christmas" - и за да отпразнува 30-годишнината на песента, тя ще я преиздаде, като ще пусне и нова версия на албума.R&B легендата сподели новината в профила си в Instagram и пресъздаде обложката на албума, на която е облечена в гащеризон, вдъхновен от Дядо Коледа и украсен с кожа.„Макар че определено още не е време да слушаме, исках да споделя с вас един поглед към #MerryChristmas30! Като почит към оригиналната обложка на албума, ето обложките на два от четирите нови физически сингъла „All I Want For Christmas Is You“ достъпни за предварителна поръчка сега!“, написа тя.При излизането си през 1994 г. албумът „Merry Christmas“ се превърна в огромен хит, като се продаде в 15 милиона копия.„All I Want For Christmas is You“ е написана съвместно от Марая и продуцента Уолтър Афанасиев.Песента, за чието написване и композиране са били необходими само 15 минути, носи на Марая около 600 000 долара годишно под формата на хонорари.Марая тръгва и наПевицата отново започва ежегодната си коледна феерия на 20 дати в САЩ, започвайки с премиера в театър „Ямава“ в Хайленд, Калифорния, на 6 ноември.Тя ще продължи турнето в Аризона, Тексас, Джорджия, Тенеси и Илинойс, а през декември ще се премести във Вашингтон, Пенсилвания, Масачузетс, Мериленд, Северна Каролина и Ню Джърси.Марая ще завърши турнето с 2 вечери в Ню Йорк: концерт в UBS Arena в Белмонт Парк на 15 декември и финално шоу в Barclays Center в Бруклин на 17 декември.