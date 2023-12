Празничната класика надостигна върха на Billboard Hot 100 класацията тази седмица, детронирайки вечния празничен лидер, съобщи Forbes.Песента на Бренда Лий, но благодарение на социалните мрежи днес тя изживява своя апогей. Хитът на 78-годишната певица има"All I Want for Christmas Is You" ставаоще от излизането си и е една от най-успешните в търговско отношение съвременни коледни песни.

Guliver/Getty Images

Навлизането на стрийминга даде на коледния хит на Марая Кери необичайно дълголетие в класациите - през последните пет години песента се завръщаше в Топ 5 на Обединеното кралство около Коледа, като накрая достигна до №1 за първи път през декември 2020 г. Подобен феномен се наблюдава и в САЩ,от 2017 г. насам, достигайки №1 за първи път през 2019 г. и отново през 2020, 2021 и 2022 г.Сега Бренда Лий Сега Лий

Guliver/Getty Images

Нейният хит ев класацията на „Billboard”, тъй като са минали 65 години от излизането ѝ. „All I Want for Christmas Is You” достигна този успех 25 години след като беше издадена.

Guliver/Getty Images

Интересно е да се отбележи, че Бренда Лий е, когато записва „Rockin' Around The Christmas Tree“, който е дебютния й хит. Днес на 78 години, надминавайки предишните рекордьорки Шер за „Believe“, когато беше на 52, и Кери за „ Всичко, което искам за Коледа си ти" на 53-годишна възраст.