Остър конфликт между DJ-a Иван Арабажиев и химичката Мина Стоянов ще огласи най-популярната къща в България тази вечер. В епизода на Big Brother от 22:00 ч. по NOVA доскорошните приятели ще покажат, че приятелството между съквартирантите често може да бъде "счупено" само с една реплика.

Иван, който демонстрира романтични симпатии към две от дамите в Къщата, се спаси на косъм от елиминация по време на живото излъчване на Big Brother в събота. Със социалния експеримент се раздели татуистката Стефани , която обяви бременността си във формата. Поредното спречкване между Иван и бившия военен Стефан Стоянов доведе до намесата на Big Brother, а тази вечер ще видим развръзката на техния скандал.

Атмосферата сред участниците ще продължи да се нажежава. Инфлуенсърката Михаела, която носи прозвището “Овца” в Къщата и автомонтьорката Лена ще влязат в шумна словесна битка. В резултат съквартирантите ще пострадат, а в Къщата ще бъде обявено военно положение.

Ще успее ли Иван да сдържи яда си срещу съквартирантите? И ще се справят ли участниците във военната ситуация?

Гледайте епизода на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.