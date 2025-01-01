"Богати на протеин", с "допълнителен протеин" - така се рекламират голям брой продукти напоследък, които излизат на мода. Много потребители смятат, че с консумацията им правят нещо полезно за здравето си. Така ли е? Ето какво пише Deutsche Welle .

Протеините са т.нар. “основа на живота”. Те се състоят от 20 различни аминокиселини. Почти половината от тях са "незаменими". Това означава, че трябва да се приемат с храната, тъй като организмът не може да ги произвежда сам, обяснява АРД. Протеините са от решаващо значение за формирането на костите, мускулите и тъканите. Те са също така важни градивни елементи за ензимите и хормоните, за съсирването на кръвта и за имунната система.

Заедно с въглехидратите и мазнините, протеините са и важен източник на енергия. 100 грама протеини осигуряват приблизително 400 килокалории енергия. Германското дружество по храненето препоръчва 0,8 грама на килограм телесно тегло дневно за здрави възрастни до 65-годишна възраст. По-възрастните хора, бебетата и децата, бременните жени и хората, които активно се стремят към изграждане на мускули, трябва да приемат повече калории.

Силно преработени храни

Специалистите по хранене в Германия казват, че продуктите с повече протеини няма непременно да удовлетворят тази нужда. Високопротеиновите продукти са силно преработени храни и често съдържат много химически добавки, подобрители на вкуса, подсладители, а понякога и много захар, обяснява АРД. Това, че в тях са добавени протеини, не означава, че те са по-здравословни. Всъщност повечето хора не се нуждаят от допълнително количество протеини. Необходимият прием на протеини обикновено се покрива от обичайните храни в менюто ни.

Това се отнася също и за любителите-спортисти, които тренират най-много по четири-пет пъти седмично със средна интензивност за около 30 минути. Само ако тренирате наистина усилено и много често, например вдигате тежести всеки ден или сте професионален спортист, тогава увеличаване на количеството протеини може да бъде полезно, пише АРД. По правило обаче дори и в тези случаи нуждата от протеини може да бъде задоволена с обикновени храни, богати на протеин.

Излишните протеини може да предизвикат проблеми

Въпреки това на спортистите често се повтаря, че допълнителното количество протеини увеличава мускулната маса. Консумацията на продукти с добавен протеин обаче може да доведе дотам, че организмът да усвоява повече, отколкото той може да използва. В краткосрочен план това не се счита за вредно за здравето. Проблемът е, че протеините не се складират - тялото се освобождава от излишния протеин. Един от продуктите на разграждане е уреята, която се отделя чрез бъбреците. За да поддържате функцията на бъбреците, определено трябва да пиете достатъчно течности, ако приемът ви на протеини е висок. За хора с нарушена функция на бъбреците това може да създаде сериозни проблеми.

Някои протеинови барове съдържат и т.нар. заместители на захарта, които подслаждат продуктите, без да се използва захар. Неотдавнашно проучване на Комисията за защита на потребителите в Хамбург установи, че в някои от тестваните протеинови барове без захар едва половината от продукта може да е достатъчна, за да предизвика разстройство при хора с чувствителен стомах.

Отслабване с протеинови шейкове?

Протеините са засищащи и може да са полезни, когато искате да отслабнете. Дозировката обаче е от ключово значение, уточнява АРД. Ако всеки ден ядете телешки стек, това няма да ви помогне да свалите килограми. Протеините са източник на енергия, но излишните протеини се преработват от организма в захар и мазнини. В дългосрочен план излишните протеини могат да допринесат за напълняване, а не за отслабване.

Специално дозираните протеинови шейкове обаче могат да помогнат за сваляне на килограми при индивидуална диета, която се спазва в определени срокове. Те могат да са полезни за хора, които страдат от наднормено тегло.

По-добре грах и леща, отколкото протеинови барове

За хора, които нямат здравословни проблеми, разнообразното и балансирано меню е достатъчно, за да се подсигури приемът на всички необходими аминокиселини. Особено богати на протеини са храни като месото, рибата, млечните продукти, яйцата, както и например соята, лещата, грахът и пълнозърнестите продукти.

Животинските протеини са по-близки до човешките. Затова и тялото може да ги използва и преработва по-добре, отколкото растителните протеини. Но и онези, които се хранят само с растителни храни, не бива да се притесняват от дефицит на протеини. Това се компенсира в организма от ежедневното комбиниране на различни храни като зърнени, бобови култури и картофи. По този начин и веганите могат да си осигуряват всички нужни аминокиселини.