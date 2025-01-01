"Богати на протеин", с "допълнителен протеин" - така се рекламират голям брой продукти напоследък, които излизат на мода. Много потребители смятат, че с консумацията им правят нещо полезно за здравето си. Така ли е? Ето какво пише Deutsche Welle.
Протеините са т.нар. “основа на живота”. Те се състоят от 20 различни аминокиселини. Почти половината от тях са "незаменими". Това означава, че трябва да се приемат с храната, тъй като организмът не може да ги произвежда сам, обяснява АРД. Протеините са от решаващо значение за формирането на костите, мускулите и тъканите. Те са също така важни градивни елементи за ензимите и хормоните, за съсирването на кръвта и за имунната система.
Заедно с въглехидратите и мазнините, протеините са и важен източник на енергия. 100 грама протеини осигуряват приблизително 400 килокалории енергия. Германското дружество по храненето препоръчва 0,8 грама на килограм телесно тегло дневно за здрави възрастни до 65-годишна възраст. По-възрастните хора, бебетата и децата, бременните жени и хората, които активно се стремят към изграждане на мускули, трябва да приемат повече калории.
Силно преработени храни
Специалистите по хранене в Германия казват, че продуктите с повече протеини няма непременно да удовлетворят тази нужда. Високопротеиновите продукти са силно преработени храни и често съдържат много химически добавки, подобрители на вкуса, подсладители, а понякога и много захар, обяснява АРД. Това, че в тях са добавени протеини, не означава, че те са по-здравословни. Всъщност повечето хора не се нуждаят от допълнително количество протеини. Необходимият прием на протеини обикновено се покрива от обичайните храни в менюто ни.
Това се отнася също и за любителите-спортисти, които тренират най-много по четири-пет пъти седмично със средна интензивност за около 30 минути. Само ако тренирате наистина усилено и много често, например вдигате тежести всеки ден или сте професионален спортист, тогава увеличаване на количеството протеини може да бъде полезно, пише АРД. По правило обаче дори и в тези случаи нуждата от протеини може да бъде задоволена с обикновени храни, богати на протеин.
Излишните протеини може да предизвикат проблеми
Въпреки това на спортистите често се повтаря, че допълнителното количество протеини увеличава мускулната маса. Консумацията на продукти с добавен протеин обаче може да доведе дотам, че организмът да усвоява повече, отколкото той може да използва. В краткосрочен план това не се счита за вредно за здравето. Проблемът е, че протеините не се складират - тялото се освобождава от излишния протеин. Един от продуктите на разграждане е уреята, която се отделя чрез бъбреците. За да поддържате функцията на бъбреците, определено трябва да пиете достатъчно течности, ако приемът ви на протеини е висок. За хора с нарушена функция на бъбреците това може да създаде сериозни проблеми.
Някои протеинови барове съдържат и т.нар. заместители на захарта, които подслаждат продуктите, без да се използва захар. Неотдавнашно проучване на Комисията за защита на потребителите в Хамбург установи, че в някои от тестваните протеинови барове без захар едва половината от продукта може да е достатъчна, за да предизвика разстройство при хора с чувствителен стомах.
Отслабване с протеинови шейкове?
Протеините са засищащи и може да са полезни, когато искате да отслабнете. Дозировката обаче е от ключово значение, уточнява АРД. Ако всеки ден ядете телешки стек, това няма да ви помогне да свалите килограми. Протеините са източник на енергия, но излишните протеини се преработват от организма в захар и мазнини. В дългосрочен план излишните протеини могат да допринесат за напълняване, а не за отслабване.
Специално дозираните протеинови шейкове обаче могат да помогнат за сваляне на килограми при индивидуална диета, която се спазва в определени срокове. Те могат да са полезни за хора, които страдат от наднормено тегло.
По-добре грах и леща, отколкото протеинови барове
За хора, които нямат здравословни проблеми, разнообразното и балансирано меню е достатъчно, за да се подсигури приемът на всички необходими аминокиселини. Особено богати на протеини са храни като месото, рибата, млечните продукти, яйцата, както и например соята, лещата, грахът и пълнозърнестите продукти.
Животинските протеини са по-близки до човешките. Затова и тялото може да ги използва и преработва по-добре, отколкото растителните протеини. Но и онези, които се хранят само с растителни храни, не бива да се притесняват от дефицит на протеини. Това се компенсира в организма от ежедневното комбиниране на различни храни като зърнени, бобови култури и картофи. По този начин и веганите могат да си осигуряват всички нужни аминокиселини.