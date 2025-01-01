Една от най-обсъжданите звезди на поп фолка Галин е първият гост в новия сезон на Елизабетско Podcast. Темата на сезона е „Защото хората говорят“, а певецът за първи път сподели защо изчезна от сцената и изтри всички постове от профилите си в социалните мрежи.

Пред водещата Елизабет Методиева Галин откровено призна, че е преживял изключително тежък период, свързан със стрес и здравословни проблеми. „Помислих, че ще умра“, сподели той за първите си паник атаки, причинени от високи нива на стресовия хормон кортизол . След като е обиколил над 20 лекари без резултат, именно изкуствен интелект му помага да открие точната причина.

Певецът разкрива, че е преминал двумесечна терапия и за първи път е потърсил помощ от психолог. В епизода той говори и за натиска на славата, за безсънието и нуждата от почивка, за да се посвети на новия си албум и мечтата да направи грандиозен концерт на артистите от Alpha Music през 2027 година.

Галин сподели и любопитни подробности за живота си извън сцената - защо обича лудницата в София, как сам готви и пътува с кутии с храна до участията си. Говори и за начина, по който вижда успеха: „Винаги искам да съм рентабилен за заведенията, за които работя. Заслужавам парите, които получавам - именно защото работя много.“

В откровен разговор певецът разказа и за символиката зад мистериозната маска, с която се появи наскоро - според него тя е начин да покаже друга част от себе си, скрита зад образа на звездата. Споделя и лични теми - за любовта, самотата и страха от остаряване. „Най-чистата любов е тази към майка ми“, казва той, признавайки, че най-големият му страх е свързан със смъртта.

Галин коментира и слуховете за депресия, както и твърденията, че се е възползвал от външния си вид, за да успее. „Не съм се подхлъзвал по наркотиците, защото знам, че давам пример“, категоричен е той.

Певецът споделя и позицията си за конкурса Евровизия, казвайки, че смята, че има артисти от лейбъла му, които са подходящи за най-голямата музикална сцена в Европа. Той признава, че в детската си стая е имал плакат на Ирина Флорин. Певецът коментира и вайръл видеото, в което Виктор от Big Brother разказва в подкаста “Трохи по масата” за помощ, която певецът е оказал на дете в нужда.

Изпълнителят не крие, че вярва в извънземни, и се шегува, че заедно с Азис често обсъждат теорията, че „ни управляват именно те“. А какво мисли за навлизането на еврото? Би ли участвал в „Игри на волята“ и защо не изпуска нито един епизод? И колко точно е хонорарът му - всичко това Галин разкрива ексклузивно в новия епизод на „Елизабетско Podcast“.

