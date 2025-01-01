Проучване на студенти установи, че консумацията на 56 грама орехи дневно в продължение на 16 седмици е помогнала на участниците да се справят по-добре с академичния стрес, съобщава специализираното издание Verywel lhealth.

В същото проучване участниците съобщават и за подобрен сън. Качественият сън е важна част от управлението на стреса.

Тиквата – любимо сладко и солено изкушение през есента

Друго проучване отбелязва, че редовната консумация на орехи може да повлияе на нивата на серотонин, което предполага потенциална връзка между редовната консумация на орехи и подобреното настроение и намаления стрес.

И така, защо орехите са здравословни:

1. Богати на хранителни вещества

Порция от 30 грама орехи съдържа приблизително:

219 калории;

1,5 г фибри;

4 г протеин;

18 г мазнини.

Те са също източник на желязо, магнезий, калций, калий, фолат (витамин B9), полифеноли (антиоксиданти), витамин B62, мед, витамин E и цинк.

2. Богати на здравословни мазнини

Орехите са отличен източник на омега-3 и омега-6 мастни киселини. Те са особено богати на алфа-линоленова и линолова киселини, които имат благоприятен ефект върху нивата на липидите в кръвта. Също така помагат за намаляване на възпалението и поддържане на здравето на съдовете.

3. Подпомагат здравето на сърцето

Противовъзпалителните съединения в алфа-линоленова киселина, намираща се в орехите, могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Анализ на 26 проучвания установи, че в сравнение с участниците, които са се хранили с „нормална“ диета, тези, които са се хранили с богата на орехи диета, са имали:

по-ниски нива на триглицериди;

по-ниски нива на „лош“ холестерол;

по-ниски нива на общ холестерол;

по-ниски нива на апопротеин B (протеин, свързан със сърдечно-съдови заболявания).

Заместването на храни с високо съдържание на наситени мазнини с орехи може да бъде особено полезно за здравето на сърцето. Някои проучвания показват и връзка между редовната консумация на орехи и подобреното кръвно налягане, намален риск от сърдечно-съдова смъртност и намален риск от смъртност от инсулт.

4. Ползи за здравето на мозъка

Изследванията показват, че антиоксидантните и противовъзпалителни свойства на полифенолите, открити в орехите, могат да помогнат за подобряване на мозъчната функция, включително паметта и когнитивните процеси, и да забавят спада на умствените способности, свързани със стареенето.

5. Здраве на червата

Орехите насърчават здравето на червата, като насърчават здравословната микрофлора. Орехите са и източник на диетични фибри, които могат да помогнат при запек.

6. Контрол на теглото

Въпреки високото им енергийно съдържание, проучванията показват, че консумацията на орехи в препоръчителни количества не е свързана с наддаване на тегло. Изследванията показват, че орехите могат да насърчат загубата на тегло, когато се консумират като част от нискокалорична диета, вероятно чрез увеличаване на чувството за ситост.

7. Контрол на кръвната захар

Изследванията показват, че ядките могат да имат положителен ефект върху гликемичния контрол (на кръвната захар). Орехите са свързани с намален риск от диабет тип 2.

Има много видове ядки, всеки с уникални характеристики. Няма да сбъркате с нито една ядка, тъй като всички те съдържат основни хранителни вещества като здравословни мазнини и протеини.