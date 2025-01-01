Вероятно сте чували, че сред най-добрите неща, които можете да направите за здравето си, е хапването на сезонни плодове и зеленчуци. В разгара на есента тиквата е на почит не само заради така обичния от децата Вси светии, но и заради безбройните възможности да се приготви – на супи, кремчета, кексове, чийскейкове и какво ли още не.

Предлагаме ви няколко рецепти с тиква, която вероятно знаете, че е богата на калий, мед, манган, желязо, магнезий и фосфор, ниацин, белтъчини, въглехидрати, витамини С, Е, В2, В3, В6 и фолиева киселина. И сякаш не стига всичко това, но тиквата е бедна на прости захари и не съдържа холестерол, което я прави подходяща за консумация от хора, страдащи от диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Ако все пак не харесвате вкуса ѝ и не искате да я хапвате печена с мед и орехи, ето вижте различни начини за приготвянето ѝ:

Тиквен кекс

iStock photos/Getty images

Необходими продукти:

300 г почистена тиква

200 г кристална захар

2 големи яйца

120 мл олио

15 г бакпулвер

300 г брашно

½ ч.л. канела (не повече, за да не доминира над тиквата)

½ ч.ч. едро нарязани орехи

1 пакетче ванилова захар (16 г)

Приготвяне:

Настържете тиквата на ситно ренде. Пресейте брашното заедно с бакпулвера. В голяма купа смесете захарта, ваниловата захар и яйцата и ги разбийте с вилица или тел до хомогенна смес. При непрекъснато бъркане добавете олиото на тънка струйка, докато яйцата го поемат напълно.

Прибавете една трета от брашното и разбъркайте с дървена лъжица или силиконова шпатула. Добавете канелата и половината от настърганата тиква. Разбъркайте и последователно прибавяйте останалото брашно и тиква, като редувате. Накрая добавете орехите и разбъркайте до равномерно разпределение. Сместа трябва да е гъста.

Намаслете кексова форма (най-добре с малко студено масло) и поръсете с брашно, като изтупате излишното. Ако използвате силиконова форма, не е необходимо да я подготвяте.

Печете в предварително загрята фурна на 170°C без вентилатор, на средна скара, около 40 минути. След 30-тата минута проверете готовността с дървена клечка – ако излиза суха, кексът е изпечен.

Чийзкейк с тиква

iStock photos/Getty images

Необходими продукти:

300-350 г сварена и пасирана тиква

300 г крема сирене

100 г масло (омекнало)

200 г бисквити

100 г пудра захар

3 яйца

1 ч.л. канела

1 пакетче ванилова захар

Приготвяне:

Извадете крема сиренето, яйцата и маслото от хладилника поне час преди приготвянето, за да достигнат стайна температура.

Смелете бисквитите в кухненски робот или ги натрошете на ситно. Смесете ги с канелата и омекналото масло, след което омесете с ръце до получаване на влажни трохи. Разпределете сместа по дъното на форма с падащи стени, като притискате равномерно.

Разбийте крема сиренето с пудрата захар до гладкост. При непрекъснато разбиване добавяйте едно по едно яйцата, а накрая и ванилията. Към тази смес прибавете пюрето от тиква и разбъркайте внимателно с дървена лъжица, без миксер.

Изсипете крема върху бисквитения блат и загладете. Печете в предварително загрята фурна на 150°C за 90 минути. След като се изпече, не изваждайте чийзкейка веднага – изключете фурната, открехнете леко вратичката и го оставете да се охлади напълно вътре.

Крем от тиква

iStock photos/Getty images

Необходими продукти:

700 г тиква (сорт „Цигулка“)

500 мл прясно мляко

180 г захар

3 жълтъка

3 с.л. царевично нишесте

1 ванилия

Приготвяне:

Почистете тиквата от семките, нарежете я на парчета (без да белите кората) и я поръсете с 80 г захар. Изпечете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40–50 минути, докато омекне напълно. След като изстине, отстранете кората и пюрирайте.

Загрейте млякото с останалата захар, докато тя се разтвори. Добавете тиквеното пюре, разбъркайте и оставете на слаб огън. В отделна купа смесете жълтъците, нишестето и ванилията. Постепенно прибавете малко от горещата тиквена смес, за да се темперират жълтъците, след което ги върнете в тенджерата.

Бъркайте непрекъснато, докато кремът се сгъсти, и свалете от огъня. Разпределете в чаши и охладете. По желание гарнирайте с разбита сметана, канела и натрошени орехи.

Крем супа от тиква

iStock/Getty Images

Необходими продукти:

700 г обелени картофи (нарязани на парчета)

1 глава лук (нарязан на ситно)

1 голям морков (настърган)

60 г корен целина (настърган)

350 г тиква (нарязана на кубчета)

3 с.л. масло

1 с.л. олио

Сол и черен или бял пипер на вкус

Течна готварска сметана (по желание)

Приготвяне:

В голяма тенджера загрейте маслото и олиото. Добавете лука, моркова и целината, посолете и гответе, докато зеленчуците омекнат и морковът пусне цвета си. Прибавете картофите, посолете отново и залейте с около 1,8 л вряща вода.

След като супата заври, оставете да ври 10 минути, после добавете тиквата. Варете на умерен огън под открехнат капак, докато картофите и тиквата се сварят напълно. Пасирайте до гладка консистенция и подправете с пипер.

Поднесете супата топла, украсена с малко течна сметана и печени тиквени семки. Аз предпочитам да не добавям сметаната в самата супа, а всеки да я сложи според вкуса си при сервиране.

Добър апетит!