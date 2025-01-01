Съквартирантите в Big Brother 2025 завършиха успешно своята първа мисия. В предизвикателството “Социален патронаж” в продължение на две денонощия четирима от тях трябваше да се грижат за останалите, които бяха принудени да спят в двора на Къщата без никакви удобства. В края на мисията оценката на не-съквартирантите за грижата, която са получили, щеше да определи дали тя е успешна или не. Положителното мнение на 50% от тях беше ключът за успеха на всички. За тяхна радост единственият, който изрази негодувание, беше религиозният поп фолк певец Мути Мутиев.

След триумфа от спечелената мисия, една саможертва разтърси съквартирантите. Емоционалната инфлуенсърка Михаела Василева сподели пред Big Brother, че липсата на консумативи за хигиена е най-голямата тежест за участниците и получи предложение. За да върне удобствата, тя прие да се лиши от името си до края на социалния експеримент и да бъде наричана с псевдоним “овца” от всички. Жестът ѝ беше приет с голяма благодарност от участниците.

Преди да получат привилегията да влязат в Къщата обаче не-съквартирантите размениха много остри думи, след като Big Brother им предложи един от тях да смени своя статут. Това изнерви всички до краен предел. Общо гласуване определи в Къщата да влезе младата студентка по химия Мина, която обаче трябваше да плати цена - до края на сезона да бъде наричана с псевдоним “въшка”. След скандалите се наложи Big Brother да избере ръководител на не-съквартирантите и заради устойчивия си характер тази привилегия получи роденият в Германия, Давид Бет.

Ще успеят ли съквартирантите да се спогодят, след като напуснаха двора и вече разполагат с всички удобства? И ще пламнат ли първите любовни искри?

