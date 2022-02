Певицата и актриса Дженифър Хъдсън беше избрана за шоумен на годината на наградите "Имидж" на Националната асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP), съобщи Асошиейтед прес.



Приемайки наградата си, тя благодари на асоциацията, че "вдъхновява "малки момичета като нея".



Хъдсън измести за отличието Реджина Кинг, Лил Нас Екс, Меган дъ Стелиън, Тифъни Хадиш.



Хъдсън се превъплъти в идола си Арета Франклин във филма "Респект". Заради ролята тя се е срещнала с легендарната певица през 2007 г, малко след като спечели "Оскар" за "Мечтателки".



Дженифър Хъдсън е носителка също на награда "Грами".



"Това е за наследството на г-жа Франклин"- каза Хъдсън по-рано на церемонията, когато спечели наградата за най-добра актриса.



Церемонията беше излъчена на живо по телевизия БЕТ, като някои от звездите участваха лично, други се включиха виртуално. Публика нямаше.



Уил Смит спечели наградата за най-добър актьор за "Методът Уилямс".



"Бандата Нейт" (The Harder They Fall) беше избран за най-добър филм.



Принц Хари и съпругата му Меган получиха Наградата на президента за усилията си да достигат до много хора в САЩ и по света.



Актьорът Самюъл Джексън беше почетен за обществената си дейност.



Мери Джей Блайдж изпя на церемонията "Good Morning Gorgeous'' и "Love No Limit'' от театър "Аполо" в Ню Йорк.